Dakar, 1-er fév (APS) – Le sélectionneur du Cameroun, Hugo Broos, en dépit de la qualification de son équipe en demi-finale de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février), a décidé de laisser la porte ouverte aux joueurs ayant préféré leur carrière en clubs à la sélection nationale.







"Ceux qui ne sont pas venus, c’est une histoire ancienne maintenant, on parle des présents même si moi je refuse de leur fermer la porte", avait dit en

conférence de presse d’avant quart de finale, le technicien belge.



Il a souligné que ces derniers seront toujours les bienvenus chez les Lions Indomptables.



Le Cameroun s’est qualifié en demi-finale de la CAN sans plusieurs habituels titulaires à l’image de Joël Matip (Liverpool, Angleterre) et Eric Choupo-Moting (Schalke 04, Allemagne).



Ces derniers ont décliné l’invitation de la sélection nationale qui réussit un très bon parcours à la CAN 2017 sans leur présence.



D’ailleurs, ces défections avaient soulevé une vague d’indignation au Cameroun où des anciens internationaux comme Patrick Mboma et surtout Roger Milla l’ont qualifié de trahison envers leur pays.



Le Cameroun dont la dernière qualification au second tour de la CAN date de 2010 en Angola, est encore en course pour les qualifications à la Coupe du monde 2018 mais si en deux matchs, les Lions Indomptables n’ont enregistré que deux nuls (contre l’Algérie et contre la Zambie).



La CAN 2019 aura lieu au Cameroun qui jouera ce jeudi sa demi-finale de la 31-ème édition contre les Black Stars du Ghana.



SD/PON