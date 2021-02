Nouakchott, 18 fév (APS) – L’équipe du Sénégal de football maintient sa place de 20-ème au niveau mondial et de première nation africaine dans le classement Fifa de ce début d’année 2021 publié ce jeudi, rapporte le site de l’instance dirigeante du football mondial.



‘’Pour le premier classement mondial Fifa 2021, un total de 43 matches d’équipes A (dont un disputé en décembre 2020) ont été pris en compte’’, écrit la Fifa sur son site officiel. L’instance dirigeante du football mondial précise que l’événement le plus important de ces dernières semaines a été le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), joué au Cameroun en janvier-février.



Trente-deux (32) matchs ont été disputés au cours de ce tournoi qui a regroupé 16 sélections nationales africaines constituées de joueurs évoluant dans leurs championnats.



‘’Ces rencontres ainsi que les 11 matches restants à disputer sont considérés comme des matches amicaux car le CHAN ne comprend que des joueurs évoluant dans les championnats nationaux des pays participants’’, précise la Fifa.



Ce qui fait que le Maroc, vainqueur du CHAN, qui n’avance que de deux places en devenant 33-ème mondial et le Mali finaliste (54-ème, plus 3), signent les meilleures progressions.



La Guinée (72ème, plus 1), troisième, et le Congo (90ème, plus 1), quart de finaliste, ont également progressé dans le classement.



Le top 5 africain est constitué du Sénégal, de la Tunisie (26-ème mondiale), de l’Algérie (31-ème), du Nigeria (33-ème).



Sur le plan mondial, le classement est dominé par la Belgique, la France et le Brésil.



Le prochain Classement mondial Fifa sera publié le 8 avril 2021.