Dakar, 21 déc (APS) – Le Sénégal a pris la 23ème place du classement mondial de la Fifa pour le mois de décembre, un rang qui fait en même temps des Lions la première équipe d’Afrique.

Les Lions devancent la Tunisie (27e), l’Egypte (31e) et la République démocratique du Congo (39e).

Dans ce classement mondial, les Lions du Sénégal ont tiré profit de leur qualification en Coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet), une compétition que vont jouer quatre autre équipes africaines, celles de l’Egypte, du Maroc, du Nigeria et de la Tunisie.

L’Allemagne, la championne du monde en titre, termine l’année en tête du classement mensuel Fifa, dont le Top 10 de novembre est resté sans changement en décembre.

Le Brésil reste deuxième, et le Portugal troisième.

Le classement Fifa tient compte des résultats obtenus par chaque sélection sur les quatre dernières années, les résultats les plus récents bénéficiant toutefois des coefficients les plus importants.

Dans ce classement, les points sont calculés aussi en fonction de l’importance des matchs (match amical, match de qualification à la CAN et au Mondial) et du niveau de l’adversaire.