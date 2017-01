+++De l’envoyé spécial de l’APS : Ahmadou Bamba Kassé+++



Franceville, 23 jan (APS) - Les entraîneurs de la Guinée Bissau et du Burkina Faso, qui partageaient la poule A avec le Cameroun, futur adversaire du Sénégal en quart de finale de la CAN 2017, ont prévenu que les Lions auront face à eux une équipe très physique et au jeu efficace.



Le Burkina et la Guinée Bissau ont tous les deux deux marqué contre le Cameroun, avec toutefois des issues différentes. Les Djurtus se sont en effet faits reprendre en perdant leur match, alors que les Etalons ont, eux, tenu le résultat jusqu’à la fin (1-1).



Bassiro Candé, l’entraineur de la Guinée Bissau, est tombé sous le charme de l’engagement physique des Camerounais qui disposent d’une présence physique impressionnante.



"Les Camerounais sont très appliqués, mais sont surtout très forts sur le plan physique. Ils disposent également de joueurs d’expérience [et] leur impact durant le match est impressionnant’’, analyse-t-il.



Le sélectionneur du Burkina, Pablo Duarté, lui prévient les Lions du jeu d’attaque des Camerounais qui, bien que ’’très physiques, disposent d’un jeu d’attaques placées qui peut s’appuyer sur des individualités très fortes’’.



Pour lui, le Cameroun est une équipe ’’puissante capable de faire la différence’’ contre n’importe quel adversaire.