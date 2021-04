Dakar, 11 avr (APS) – L’équipe nationale de beach soccer (football de plage) du Sénégal a gagné ses trois matchs amicaux joués contre celle du Maroc pour la préparation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en mai prochain.

Mercredi, les Lions du Sénégal ont battu les Lions de l’Atlas, 6-3. Ils les ont ensuite dominés, jeudi, 4-1. Le dernier match a eu lieu samedi et s’est terminé par une victoire des Sénégalais, 4-2.

Le sélectionneur du Sénégal, Ngalla Sylla, dit être satisfait de ces résultats, tout en estimant qu’il reste des choses à améliorer.

‘’Chez les gardiens, on doit travailler les relances aux pieds et le jeu court’’, a-t-il commenté, soulignant que ses portiers doivent de plus en plus exceller dans le jeu aux pieds et sortir davantage.

‘’Côté défensif, il faut être plus regardant sur les fautes parce que nous en commettons beaucoup’’, a constaté Sylla.



Selon lui, les nombreuses fautes résultent d’un manque de fraîcheur physique et d’erreurs de marquage.

‘’Pendant le temps qu’il nous reste, il faut persévérer pour gommer les aspérités. Il faut saluer de ces résultats, il y a eu des acquis’’, a ajouté Ngalla Sylla.

‘’Il faut en finir avec le relâchement remarqué lors de ces matchs amicaux. Quand c’est facile, nous avons tendance à nous relâcher’’, a-t-il dit.

La CAN 2021 de beach soccer aura lieu du 23 au 30 mai au Sénégal.