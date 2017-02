Dakar, 17 fév (APS) – L’entraîneur de l’équipe du Sénégal des moins de 20 ans, Joseph Koto, a déclaré vendredi s’attendre "à une compétition très exigeante contre des adversaires bien préparés’’, lors de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie prévue en Zambie.



‘’La CAN, c’est une compétition très exigeante où le moindre relâchement sera payé cash’’, a dit le technicien, après la victoire de son équipe 2-1 contre la sélection locale de Gambie.



Koto qui s’estime très satisfait du contenu de la rencontre contre la Gambie, attend de ses joueurs ‘’plus d’engagement pour faire au moins aussi bien que la génération précédente’’.



‘’Vu notre parcours en éliminatoires et nos résultats lors de la précédente édition, le Sénégal sera très attendu’’, a ajouté le technicien sénégalais qui a bouclé ce vendredi une série de trois matchs amicaux.



Les Juniors ont battu à deux reprises (2-0 et 4-0) l’équipe du Kenya des moins de 20 ans, avant de clôturer par un succès 2-1 aux dépens de l’équipe gambienne locale.



‘’C’est une bonne préparation, mais on ne doit pas dormir sur nos lauriers’’, a-t-il averti. Il souligne que les Juniors visent d’abord la qualification en demi-finale.



‘’En se qualifiant en demi-finale, on sera en Coupe du monde et ensuite on pourra aborder les matchs à élimination directe’’, a indiqué le sélectionneur national.



Le Sénégal ira à cette compétition avec beaucoup d’humilité et d’engagement, a annoncé Joseph Koto.



‘’Le maître mot en sport en général et en football en particulier, c’est l’humilité’’, a-t-il résumé, soulignant que les joueurs savent qu’il y a beaucoup d’attente autour de leur équipe.



‘’Ils ont été mis dans les conditions de performance et ils savent qu’il y a la pression, mais elle doit être positive’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



Le Sénégal évoluera dans le groupe B avec le Soudan, l’Afrique du Sud et le Cameroun.



Dans le groupe A figure la Zambie, le pays hôte, le Mali, la Guinée et l’Egypte.