Dakar, 3 mars (APS) – Le stade Lat Dior de Thiès devant abriter le match Sénégal-Madagascar le 23 mars, a une capacité d’environ 15.000 places, a déclaré son directeur Iba Mar Ndiaye dans un entretien avec la radio privée Sud FM.

"Il y a 10000 places assises, 3000 non assises et on peut mettre des tribunes amovibles pouvant abriter jusqu’à 2000 places", a détaillé le directeur du stade de Thiès (80 kms de Dakar).

L’équipe du Sénégal avait l’habitude d’évoluer au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar qui peut abriter jusqu’à 60.000 places.

Le stade de Thiès est prêt à abriter les prochaines rencontres internationales, a-t-il assuré, faisant savoir qu’il reste toutefois quelques petits travaux liés aux vestiaires et au tunnel.

"Le gazon est entretenu depuis un an, le système de vidéo-surveillance est aux normes et il n’y a aucun souci au sujet de la grille de protection", a ajouté le directeur du stade, soulignant que le stade est prêt à abriter les prochaines rencontres de l’équipe nationale A.

Aliou Cissé, le sélectionneur national a publié une liste de 25 joueurs pour les deux prochaines rencontres des Lions, le 23 mars contre Madagascar en éliminatoire de la CAN 2019 et un match amical contre le Mali, le 26 mars prochain.

Lors de cette rencontre avec la presse, le technicien avait salué la délocalisation des matchs dans les régions, soulignant avoir envie de jouer à Saint-Louis (nord), au sud à Ziguinchor et au centre à Kaolack.

Les travaux de réhabilitation du stade Lat Dior de Thiès avaient débuté en début 2004.