Dakar, 8 août (APS) – Le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux, superviseur de la Confédération africaine de football (CAF) aux élections de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a salué le bon état d’esprit ayant prévalu samedi lors de ce scrutin.

‘’Tout le monde a pu défendre ses intérêts, mais à la fin le vaincu (Mady Touré) est allé féliciter le vainqueur et ce dernier lui a proposé de venir travailler dans l’instance fédérale. C’est super comme état d’esprit et comme démarche’’, a déclaré à l’APS le président de la FEMAFOOT, qui est également membre du Comité exécutif de la CAF.

Le président de la Fédération malienne de football, qui est par ailleurs représentant de la CAF à la FIFA, s’est ‘’dit heureux’’ de cette posture dans la famille du football sénégalais où on a cru percevoir de la tension avant le démarrage des opérations électorales.

‘’Tout est bien rentré dans l’ordre et le fair-play a prévalu et c’est très bien ainsi’’, a-t-il réagi, félicitant le président sortant, Augustin Senghor.

Il dit être d’avis avec le président Senghor qu’il faut ‘’ aller’’ vers ‘’la réforme des textes au vu du collège électoral’’. Selon lui, les opérations électorales sont très longues à cause du nombre important d’électeurs.

‘’C’est long et très lourd et d’ailleurs, on aurait pu aller jusqu’au petit matin ce dimanche, s’il n’y avait pas eu des accords entre candidats au Comité exécutif’’, a-t-il rappelé.

La seule élection du président de la Fédération a pris plusieurs heures, de 11h à 17h. C’est très long, a-t-il commenté.

En plus du président de la Fédération sénégalaise de football, l’assemblée générale a élu d’autres membres du Comité exécutif de l’instance dirigeante du football sénégalais.