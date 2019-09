Dakar, 19 sept (APS) - Le sélectionneur du Syli local, Lappé Bangoura, a déclaré jeudi, lors d’une conférence de presse à Dakar, que son équipe va "jouer crânement ses chances’’ ce samedi à Thiès face aux Lions locaux du Sénégal, qu’elle affronte dans le cadre des éliminatoires pour le Championnat d’Afrique des nations (CHAN).



‘’Nous avons des joueurs de bonne qualité et on est animé par un élan de patriotisme. Je respecte bien notre adversaire (Sénégal), mais on ira avec nos arguments afin de revenir avec le meilleur résultat possible’’, a-t-il dit.



Interrogé sur le manque de préparation de son équipe, le sélectionneur de l’équipe nationale guinéenne a reconnu tout de même que l’équipe sénégalaise a eu plus de temps pour se préparer. Il explique que cela est dû au fait que ‘’le championnat local guinéen n’a pas encore démarré.’’



Le Sénégal et la Guinée vont s’affronter doublement dans le cadre des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2020). Cette compétition prévue au Cameroun se tient tous les deux ans et rassemble 16 équipes. Elle est exclusivement réservée aux footballeurs évoluant en Afrique.