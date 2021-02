Dakar, 1-er fév (APS) - Le tirage au sort du tournoi de qualification à la prochaine CAN des moins de 17 pour les pays membres de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) ans va se dérouler mardi à Thiès (ouest), où se tiendra cette compétition à partir du 5 février.



"Le tirage aura lieu le 2 février à Thiès", a annoncé le directeur exécutif de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), le Capverdien Gerson De Melo, dans un entretien avec l’APS.

Six des neuf membres prendront part à la compétition, a précisé le responsable administratif de la zone ouest A de l’UFOA, dans un entretien avec l’APS.



Outre le Sénégal, il y aura la Gambie, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone, le Cap-Vert ayant déclaré forfait et le Liberia et la Guinée étant suspendus.



Deux poules de 3 équipes seront constituées pour ce tournoi de qualification qui se poursuivra jusqu’au 13 février dans la capitale du rail, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour les demi-finales.



Les finalistes du tournoi vont représenter la zone pour la phase finale de la CAN U17 qui aura lieu au Maroc en mars prochain.



SD/BK