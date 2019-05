Dakar, 15 mai (APS) - La Confédération africaine de football (CAF) annonce que les équipes nationales U20 ayant pris part à la CAN de la catégorie au Niger, en février dernier, seront désignées pour prendre part au tournoi masculin de football des prochains Jeux africains prévus au Maroc du 19 au 31 août.





"Ce changement est dû au fait que le dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 aura lieu en septembre prochain et non en juin afin d’éviter le déroulement des matchs pendant la CAN Egypte 2019", annonce la CAF dans un courrier.



Cette correspondance a été envoyée aux équipes qualifiées au tournoi final de la CAN U20, que sont l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Burundi, le Ghana, le Mali, le Nigeria et le Sénégal.



Les quatre demi-finalistes de cette compétition, Mali, Sénégal, Afrique du Sud et Nigeria, prendront part du 23 mai au 15 juin en Pologne à la phase finale de la coupe du monde de la catégorie.



Les équipes masculines U20 concernées sont priées de bien vouloir confirmer leur participation aux Jeux africains au plus tard ce 20 mai, ajoute la CAF.



Elle précise que la décision a été prise à l’issue d’une réunion de son comité d’urgence.



Le tournoi des Jeux africains est habituellement joué par les sélections olympiques (U23), d’où la décision de l’entraîneur de l’équipe nationale U23, Joseph Koto, d’organiser un stage en perspective d’un match amical contre le Cameroun avec 22 joueurs.