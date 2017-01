Dakar, 30 déc (APS) - La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publiques les primes à la performance destinées aux équipes prenant part à la prochaine coupe d’Afrique des Nations (14 janvier-5 février), lesquelles varieront de 475 000 dollars pour les sélections éliminées de manière précoce à 4 millions de dollars pour le futur vainqueur de cette 31e édition.

Le nouveau barème de redistribution de la période 2017-2020 verra l’enveloppe totale actuelle destinée au vainqueur de la CAN passer de 3, 850 millions de dollars à 8,3 millions de dollars.



Une équipe nationale qui se qualifie en quart de finale recevra désormais 800 000 dollars au lieu de 600 000 dollars. Si elle accède en demi-finale, elle se verra remettre 1,5 million de dollars.



Une qualification en finale assure à chaque équipe une enveloppe de 2 millions de dollars, tandis que le vainqueur recevra en plus une somme de 4 millions de dollars.



Avant le début de la CAN et en partant du fait que chaque équipe pourrait terminer au moins à la dernière place de sa poule, la CAF prévoit d’envoyer à chaque fédération 237 000 dollars représentant la moitié de ce qui est prévu pour une équipe qui termine à la 4e place de sa poule.



Pour le cycle 2017-2020 qui prend en compte la prochaine Coupe d’Afrique des nations, la CAF a procédé à une mise à jour du barème des ristournes financières, liée à ses partenariats financiers (droits Tv et sponsoring), informe l’instance faîtière du football africain.



Ainsi, selon un document lu par l’APS, une équipe qui se fait éliminer dès la phase de poule recevra une enveloppe de 475 000 dollars, dont la moitié (237 500 dollars environ 142 millions Cfa) sera versée par la CAF à tous les participants à cette 31e édition, dans les jours à venir.



Les équipes qui termineront à la troisième place de leur poule et qui seront donc éliminées de la suite de la compétition, émargeront à 575 000 dollars (environ 345 million au taux actuel du dollars).



A partir des quarts de finale, l’enveloppe atteindra 480 millions de francs CFA, soit 800 000 dollars. Les équipes qualifiées pour les demi-finales empocheront chacun 1,5 million de dollars.



Etre finaliste de la CAN Gabon 2017 permet à chaque équipe de toucher plus que ce qu’a touché la Côte d’Ivoire, dernier vainqueur de la compétition puisqu’une équipe qui atteint ce stade recevra 2 millions de dollars (1,2 milliard de franc Cfa), alors que le double est prévu pour le vainqueur de la CAN.



En plus de ces sommes, la CAF procédera au paiement des ristournes de droits à l’image (droits de diffusion des matchs des éliminatoires) qui devraient rapporter au moins 350 000 dollars aux équipes qui ont terminé à la première place de leur groupe de qualification.



Le Sénégal qui a terminé premier de sa poule recevra de la CFAF au moins 587 000 dollars, soit plus de 350 millions de francs Cfa, avant le début de la CAN.



Des bonus liés à l’attractivité des matchs livrés, aux zones d’appartenance des équipes et à leur résultat seront ajoutés aux montants annoncés, selon la CAF.