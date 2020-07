Dakar, 14 juil (APS) – La pandémie de la Covid-19 qui a marqué la saison 2019-2020, va obliger la communauté mondiale du football en général et les agents de joueurs en particulier à s’adapter, a affirmé l’agent de joueurs Thierno Seydi.

Depuis qu’elle s’est déclarée, dit-il, la pandémie oblige "tout le monde, les agents y compris", à "s’adapter’’.

"Les discussions se poursuivent et des accords peuvent d’ailleurs être conclus", a ajouté l’agent de joueurs, actuellement présent à Dakar.

En temps normal, les agents passaient beaucoup de temps au téléphone et la pandémie impose une présence encore plus assidue sur les nouvelles applications, a dit l’agent des internationaux sénégalais Habib Diallo (FC Metz, France) et Krépin Diatta (Bruges, Belgique).

Après la saison 2019-2020, ces deux footballeurs internationaux sont susceptibles de bouger.



L’attaquant et capitaine du FC Metz est d’ailleurs dans le viseur de Tottenham (Angleterre), qui cherche une doublure à l’attaquant international anglais Harry Kane.

Toutefois, contrairement aux autres années, le marché estival restera ouvert jusqu’en octobre et tout le monde aura par conséquent le temps de pouvoir travailler, a rappelé l’agent de joueurs qui a géré, entre autres stars, la carrière de Didier Drogba, ancien capitaine des Eléphants.

C’est aussi Thierno Seydi qui a géré les débuts de carrière de cadres des Lions tels que, Sadio Mané (Liverpool, Angleterre) et Idrissa Gana Guèye (PSG, France).

Le fait est que ’’même si on ne peut pas officiellement transférer, ça n’empêche pas de travailler’’, a indiqué l’agent sénégélais, interrogé sur l’impact de la pause (9 juillet-10 août) des transferts imposée à la France par la FIFA.