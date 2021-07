Dakar, 12 juil (APS) – La quête de sponsors pour prendre en charge les besoins d’équipements et de formation des arbitres est l’un des grands chantiers de la Commission centrale des arbitres (CCA), a indiqué ce lundi à l’APS son président, Malang Diédhiou.

‘’Nous sommes à la quête de sponsors pour poursuivre nos chantiers’’, a réagi Malang Diédhiou, qui a été plébiscité à la présidence de la CCA le week-end dernier en obtenant plus de 99 pour cent des voix exprimées.

Malang Diédhiou avait été porté à la présidence de la CCA pour continuer le mandat d’Amadou François Guèye, décédé en mai 2020.

Commentant cette élection, l’officier des douanes a salué la confiance placée en sa personne par ses collègues. Il a rappelé que l’objectif était d’obtenir les voix de 2000 des 3000 arbitres inscrits.

‘’Mais, finalement, nous avons obtenu quasiment 2600 voix. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie et de plus en plus, nous allons organiser des séminaires et multiplier les pratiques sur le terrain’’, a-t-il dit.

S’il se réjouit de la bonne qualité de l’arbitrage sénégalais ‘’où il y a des retours positifs d’une manière générale’’, Diédhiou n’en promet pas moins de ‘’travailler à améliorer davantage la pratique’’.

‘’Cela passe par l’obtention de sponsors qui nous permettront d’organiser nos séminaires et de continuer à équiper nos arbitres’’, a-t-il insisté, rappelant que pour la présente saison, les équipements ont été obtenus sur fonds propres.