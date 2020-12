Dakar, 1er déc (APS) – L’arbitre central sénégalais Issa Sy et son compatriote Malick Samba ont été sélectionnés pour la phase finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football prévu du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun, a appris l’APS de bonne source.

L’assistant Malick Samba, un habitué des grandes compétitions, va participer à l’arbitrage avec assistance-vidéo). Au CHAN 2021, le jeune Issa Sy prendra part à sa première grande compétition chez les seniors.

Désigné pour les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans, en Tanzanie, il a dirigé des matchs aux éliminatoires de la CAN, en Coupe de la CAF et en Ligue africaine des champions.

Sy a officié comme quatrième arbitre, lors de la demi-finale retour de la LDC, entre le Zamalek et le Raja Casablanca.

‘’L’arrivée des arbitres au Cameroun est prévue les 9 et 10 janvier au plus tard, il est prévu d’organiser un stage de mise à niveau des arbitres en prélude à la compétition, à partir du 11 janvier’’, indique la CAF. Des tests physiques, théoriques et techniques auront lieu durant le stage.

‘’En cas d’échec, l’arbitre retournera aux frais de sa fédération’’, précise l’instance qui dirige le football africain.