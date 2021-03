Nouakchott, 7 mars (APS) – L’équipe du Ghana U20 a gagné ce samedi l’édition 2021 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie après la victoire 2-0 aux dépens de celle de l’Ouganda.







Les deux buts ont été marqués par Daniel Afriyie Barney.



En plus du titre champion, le 4-ème de son histoire en CAN

U20, le Ghana a remporté celui de meilleur buteur avec Abdul Fatawu et celui de meilleur gardien Danlab Ibrahim.



C’est l’attaquant ougandais Kakooza Derrick qui est le meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations.



L’Ouganda se console avec le titre de l’équipe la plus fair-play.



SD