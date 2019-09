Thiès, 13 sept (APS) - Les sélectionneurs du Zamalek d’Egypte et de Génération Foot ont affiché vendredi à la veille de leur rencontre, samedi, au stade Lat-Dior de Thiès, leur confiance quant à l’issue de ce match, comptant pour la qualification à la Ligue africaine des Champions.

Micho Sredojovic qui amène le Zamalek d’Egypte et Djiby Fall du club de Génération Foot, de Déni Birame Ndao, dans le département de Rufisque, ont, tour à tour, donné des conférences de presse d’avant match au stade Lat-Dior de Thiès.

Le coach du Zamalek Micho Sredojovic a dit faire confiance au reste de son groupe, malgré l’"absence de trois joueurs importants", au match de samedi. Il estime que les footballeurs restants devront toutefois "travailler davantage" pour les remplacer sur le terrain.

"Nos joueurs ont de l’expérience. Ils jouent dans les équipes nationales du Maroc, de la Tunisie, mais tout cela est de l’histoire", estime le Serbe, qui souligne que "dans le foot, on est toujours jugé selon le prochain match". Les problèmes politiques que traverse la Fédération égyptienne de football n’auront aucun impact sur les performances de son équipe, a-t-il assuré.

L’humidité et la pluie pourraient jouer en faveur des Sénégalais, mais le Zamalek est sur place depuis trois jours, et travaille à l’heure prévue de la rencontre – 18 heures – pour s’habituer au climat, a-t-il expliqué.

Il a fait part de son grand respect pour le football sénégalais, ses internationaux, ainsi que pour son management et son entraîneur national Aliou Cissé. "Si le Sénégal est finaliste de la Coupe d’Afrique, ce n’est pas le fait du hasard", a relevé le coach qui a parcouru sept pays africains.

Il a piloté l’équipe nationale ougandaise et a été en Ethiopie, au Soudan, au Rwanda. Avant de venir en Egypte, il était avec les Orlando Pirates de l’Afrique du Sud.

Pour sa part, Djiby Fall estime que son équipe, Génération Foot "a des arguments à faire valoir pour remporter ce match", après le travail de préparation qu’elle a abattu.

Selon lui, tout le groupe de Génération Foot sera au complet, lors du match de samedi, à l’exception de Jean-Louis Diouf, qui sera absent. L’équipe de la banlieue de Dakar a, selon lui, travaillé toute la semaine suivant un programme concocté après avoir visionné des vidéos de matches de l’équipe adverse.

Il s’est dit rassuré par la victoire mercredi dernier, de Génération Foot face à l’équipe nationale locale 2 à zéro au Stade Lat-Dior, preuve que le groupe a "retrouvé son niveau de jeu", selon lui.

Pour lui, Génération Foot n’a "pas de complexe à (se) faire", même si le Zamalek reste "favori" dans ce match.

"La troupe est prête pour le combat", a pour sa part, rassuré Pape Djibril Thialaw Diop, capitaine de Génération Foot. "Si nous appliquons ce que nous avons préparé, j’espère que nous allons remporter le match", a-t-il dit.

Pour l’entraîneur Djiby Fall, il va falloir "marquer le premier but et remporter largement le match", lors de ce match aller, et tout faire pour atteindre la qualification en Ligue des Champions, au retour, en Egypte.