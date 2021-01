Dakar, 30 jan (APS) - Les internationaux sénégalais comptent parmi les principaux animateurs du marché hivernal des transferts, cinq d’entre eux ayant déjà changé de club depuis le premier janvier, date de démarrage du mercato devant clôturer lundi.



C’est le jeune attaquant de Diambars (élite sénégalaise), Alioune Badara Baldé, qui a ouvert le bal des transferts sénégalais en rejoignant Feyenoord de Rotterdam (élite des Pays Bas) pour un contrat de quatre ans et demi en début d’année.

L’ancien attaquant de l’équipe nationale U17 avait débuté la saison avec son équipe en Ligue 1 sénégalaise et marqué trois buts en deux rencontres.

Son aîné chez les U17 et U20, Krépin Diatta, 21 ans, a aussi signé un contrat de cinq ans en faveur de l’AS Monaco, un club de l’élite française.

Le jeune international sénégalais, finaliste de la CAN 2019, est un transfuge de Bruges (Belgique) où il a passé trois saisons et a joué des rencontres de Ligue des champions et d’Europa League, en plus des matchs de Jupiter League, le championnat belge.

Pape Abou Cissé, ancien joueur de l’AS Pikine, qui évoluait depuis plusieurs années à l’Olympiakos en Grèce, a été prêté avec option d’achat à l’AS Saint-Etienne, qui tente de s’éloigner du tableau des reléguables.

Son compatriote Mbaye Diagne, revenu en très grande forme après des débuts difficiles à Galatasaray, a été prêté à West Bromwich Albion en Premier League.

Le longiligne attaquant, de retour de prêt après un passage peu concluant à Bruges la saison dernière, a pourtant retrouvé ses repères en Turquie avec 11 buts marqués en 18 matchs. Il va désormais renforcer le contingent sénégalais en Premier League.

Racine Coly, en mal de temps de jeu à Nice, a été prêté sans option d’achat à Amiens, une équipe de Ligue 2 française, où il pourrait être amené à se relancer.

L’arrière gauche niçois était souvent appelé en équipe nationale la saison dernière.

A côté de ces transferts confirmés, plusieurs autres sont évoqués par des médias dont ceux transalpins qui annoncent par exemple l’arrivée de l’attaquant sénégalais Mbaye Niang au Genoa.

Sky Italia parle à ce sujet d’un prêt avec option d’achat de 10 millions d’euros qui se présenterait pour une nouvelle opportunité pour l’attaquant sénégalais de Rennes, en manque de temps de jeu avec le club breton.

Niang, proche de signer en faveur de Marseille en fin de saison dernière, a failli s’engager avec Saint-Etienne avant de retourner à Rennes où il n’était plus dans les plans de son entraîneur Julien Stéphan.

Mbaye Niang, âgé de 26 ans, avait joué plusieurs saisons en Italie au Genoa et au Milan AC.

