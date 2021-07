Dakar, 2, juil (APS) – Le match Belgique-Italie de ce vendredi, en plus d’être une des affiches phares des quarts de finale de l’Euro2020, sera suivi d’un regard intéressé par les jeunes gardiens sénégalais évoluant dans le football italien qui seront des supporters inconditionnels du portier du Milan AC Gianluigi Donnaruma, annoncé au Paris-Saint-Germain (élite française) pour la saison prochaine.

A 22 ans, le gardien de la Squaddra Azzura est considéré comme un des meilleurs spécialistes à son poste et son départ du Milan AC vers le PSG doit lui permettre de franchir un nouveau palier.

En attendant, cette rencontre contre les Diables Rouges de Belgique, une des équipes favorites de cet Euro avec son armada offensive emmenée par Romelu Lukaku, champion d’Italie avec l’Inter Milan, sera un gros révélateur de son potentiel et de sa capacité à faire face lors des matchs à enjeux de la Ligue des champions.

A côté des Italiens, les jeunes portiers sénégalais évoluant dans ce football suivront d’un œil intéressé cette rencontre, attendant qu’une grosse performance du futur gardien du PSG puisse rejaillir sur leur carrière qui a souvent du mal à prendre de l’envol.

Parmi ces gardiens, le plus connu est certainement Ngagne Demba Thiam, passé par l’académie Mawade Wade de Dakar.

A 22 ans, il a déjà joué en Série A lors du match opposant son équipe SPAL au Torino (1-1) en juillet 2020.

Relégué en Série B à l’issue de la saison 2019-2020 avec son club, Ngagne Demba Thiam a déclaré à l’APS avoir joué 16 matchs au total dont trois en coupe d’Italie.

‘’L’Italie en matière de formation des gardiens de but, c’est ce qui se fait de mieux dans le monde’’, a commenté le gardien sénégalais, considérant l’Italien Donnaruma comme figurant parmi les cinq meilleurs spécialistes du poste à travers le monde.

‘’Si je devais faire un quinté, on aurait Neuer (Bayern, Allemagne), Alisson (Brésil, Liverpool), Navas (Costa Rica, PSG), Donnaruma (Italie, PSG) et Courtois (Real, Belgique’’, a déclaré le portier de 22 ans.

Aujourd’hui, on assiste de plus en plus à une expatriation des gardiens italiens hors du football de leur pays. En effet, avant Donnaruma, il y a eu Salvatore Sirigu et Gianluigi Buffon au PSG, a-t-il tenté d’expliquer.

Si l’ancien coéquipier d’Alfred Gomis (Sénégal, Rennes) est le plus connu parmi ces portiers sénégalais évoluant en Italie, deux autres portiers essaient de tracer leurs voies.

Khadim Ndiaye, natif de la banlieue de Dakar qui appartient à l’Atalanta Bergame, multiplie les prêts pour avoir du temps de jeu.

En début de saison, il a été prêté à Ascoli (Série B) avant de descendre d’un autre cran en janvier dernier pour aller jouer à Vis Pisaro (Série).

A l’APS, le jeune portier de 21 ans, déclare qu’il n’exclut pas de rebondir en Belgique ou en Norvège où des contacts avec des clubs ont eu lieu depuis plusieurs mois.

Natif de Kaolack (centre), Mouhamadou Fall Sarr a rejoint sa maman en Italie. S’il appartient toujours à Bologne, il a été prêté la saison dernière à Ascoli, informe Abdoulaye Bar Diouf, un scout sénégalais établi en Italie.