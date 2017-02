Dakar, 17 fév (APS) - L’équipe du Sénégal des moins de 20 ans a battu (2-1) l’équipe nationale locale de Gambie, vendredi, en match de préparation pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie, prévue en Zambie (26 février au 12 mars) .



Crépin Diatta (44-ème mn ) et Ibrahima Niane (61-ème mn, sur penalty) ont inscrit les buts des juniors sénégalais. Solmon Kanform a réduit le score pour la Gambie, sur penalty.

Le Sénégal a déjà joué et gagné (2-0) et (4-0) deux matchs amicaux contre l’équipe des moins de 20 ans du Kenya.

Finaliste de la CAN des moins de 20 ans en 2015, le Sénégal jouera, en phase de poules de la CAN des moins de 20 ans, respectivement contre le Soudan, l’Afrique du Sud et le Cameroun.



La poule A comprend outre la Zambie, pays hôte de la compétition, la Guinée, le Mali et l’Egypte.

Les équipes qualifiées en demi-finales prendront part à la phase finale de la Coupe du monde de la catégorie, en mai-juin, en Corée du Sud.