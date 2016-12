Dakar, 20 déc (APS) – Les attaquants de l’équipe nationale des moins de 20 ans, Ibrahima Niane et Aliou Badji occupent les deux premières places des meilleurs buteurs de la ligue 1 sénégalaise après sept journées de championnat.





Auteur d’un doublé dimanche lors de la large victoire (3-0) de son équipe contre Teungueth FC, Ibrahima Niane compte six réalisations.



Avec ce total, il occupe seul la première place des buteurs de la ligue 1 en dépit d’une absence de plus d’une semaine (26 novembre-3 décembre) lors du tournoi de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).



Aliou Badji, son coéquipier de l’équipe nationale junior a marqué l’unique but de son équipe le Casa Sports qui a fait match nul 1-1 contre l’US Gorée, dimanche à Dakar.



Sorti sur blessure à la demi-heure de jeu, le jeune attaquant, meilleur buteur du récent tournoi de l’UEMOA avec quatre buts avec la sélection nationale, reste bloqué à deux buts de l’attaquant de Génération Foot.



L’attaquant du Casa Sports partage la deuxième place des meilleurs canonniers de la ligue 1 avec Ousmane Gassama (Jaraaf), Dame Guèye de Diambars et Pape Ibnou Ba du Stade de Mbour, meilleur buteur de la ligue 1 sénégalaise avec 17 réalisations la saison dernière.



L’ancien attaquant de la Linguère de Saint-Louis, transféré au Stade de Mbour lors de l’intersaison, avait raté le derby de la capitale de la Petite Côte entre son équipe et Mbour Petite Côte à cause d’une blessure musculaire.



SD/PON