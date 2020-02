Dakar, 6 fév (APS) - L’équipe nationale féminine de football va prendre part au tournoi dames de la zone ouest A de l’UFOA (Union des fédérations ouest-africaines de football), prévu du 25 février au 7 mars en Sierra Léone, a appris l’APS.



Outre le Sénégal et la Sierra Léone, six autres sélections féminines seront présentes à cette compétition, à savoir celles du Liberia, de la Gambie, du Mali, de la Guinée, de la Guinée Bissau et de la Mauritanie.

L’entraîneur national des Lionnes, Mame Moussa Cissé, salue la tenue de ce tournoi qui devrait permettre "de faire répéter" aux joueuses leurs gammes.

"Nous aurons l’occasion de jouer contre des sélections féminines et de voir l’état d’avancement de notre préparation, en perspective des éliminatoires de la CAN féminine", a retenu le technicien sénégalais, interrogé à l’APS.

L’entraîneur des Lionnes a bouclé ce jeudi un stage de cinq jours avec un groupe de 26 joueuses.

Le Sénégal sera opposé au Liberia au premier tour des éliminatoires de la CAN féminine en avril prochain.