De l’envoyé spécial de l’APS : +++Mouhamed Tidiane Ndiaye+++



Bissau, 14 nov (APS) – Les Lions du Sénégal vont tenter dimanche de mettre un terme à une invincibilité remontant à longtemps de l’équipe de la Guinée et décrocher la qualification à la CAN prévue au Cameroun en 2022, ont confié à l’APS des membres de la délégation sénégalaise arrivée samedi dans la capitale bissau-guinéenne à bord d’un vol d’Air Sénégal international.



‘’Le Sénégal vient ici pour essayer de chercher sa qualification à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2022. Ce sera un match extrêmement difficile parce que la Guinée Bissau perd rarement ses bases. Mais à chaque règle il y a une exception’’, a déclaré Saer Seck, vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Il intervenait après l’arrivée des joueurs et l’encadrement technique du Sénégal a l’Aéroport international Osvaldo Vieira. Ils ont été accueillis par l’ambassadeur du Sénégal en Guinée Bissau, Ngor Ndiaye et le président du Casa Sport de Ziguinchor, Seydou Sané.



Après quelques brèves formalités à l’aéroport, les Lions et les membres de l’encadrement technique ont rejoint l’hôtel Shaîba en centre-ville où ils ont installé leurs quartiers.



‘’Nous sommes là modestement mais avec confiance. Nous avons un statut à défendre. Nous ferons tout pour préserver notre classement de première nation africaine. Ce sera difficile mais nous allons essayer de nous qualifier’’, a poursuivi M. Seck.



Pour l’ancien international El Hadji Diouf, ‘’ce sera un match difficile qu’il faudrait prendre par le bon bout’’.



‘’Rien n’est acquis d’avance en Afrique du football. Le match de Nigéria-Siéra Léone (4-4) est assez édifiant. Il y a un double objectif que nous devons relever en terre bissau-guinéenne : mettre fin à cette invincibilité de l’adversaire à domicile et se qualifier à la prochaine CAN’’, a estimé l’ancien attaquant des Lions.



A Bissau, à la veille du match, la presse locale a beaucoup mis l’accent sur une invincibilité des Djurtus au stade du 24 septembre de Bissau depuis fort logntemps.



Dimanche, les protégés d’Aliou Cissé vont affronter l’équipe nationale de Guinée au stade du 24 septembre de Bissau. Les Lions ont la possibilité de se qualifier à la CAN 2022 s’ils sortent victorieux de cette rencontre.



Mercredi, en match comptant pour la 3è journée joué à Thiès, le Sénégal avait déjà battu la Guinée Bissau (2-0).



Les Lions de la Téranga sont leaders du groupe qu’ils partagent avec Swattini, Congo Brazaville et Guinée Bissau.



