Dakar, 7 sept (APS) – L’équipe du Sénégal jouera deux matchs amicaux internationaux respectivement contre celle du Maroc, le 9 octobre à Rabat, et celle de la Mauritanie, le 13 octobre à Thiès, annonce la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué.



Ces rencontres sont organisées en perspective des éliminatoires de la CAN 2021 reportée à 2022 pour cause de la pandémie du Covid-19.



En novembre, le Sénégal fera face dans une double confrontation à la Guinée Bissau pour les 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires.



Leader de son groupe, le Sénégal avait battu en novembre dernier le Congo 2-0 à Thiès et l’Eswatini 4-1.



’’Compte tenu du contexte de pandémie’’, les matchs contre le Maroc et la Mauritanue ’’se tiendront dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par les autorités des pays concernés avec le recours au huis clos pour préserver les acteurs, officiels et supporters’’, a écrit la FSF.



Elle annonce que ’’de plus amples informations seront fournies dans les prochains jours en relation avec les orientations des autorités compétentes’’.



SD/OID