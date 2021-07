Dakar, 16 juil (APS) – Le Sénégal s’est qualifié vendredi en finale de la COSAFA Cup après sa victoire aux tirs au but face à Eswatini (3-0).



A la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 2-2 alors que le Sénégal était mené 0-2 à la fin de la première période.



Lors de la séance des tirs au but, El Hadji Madické Kane, Albert Diène et Mohamed Ba ont transformé leurs tirs, le portier des Lions faisant de son côté le reste en arrêtant les essais de l’adversaire.



En finale, le Sénégal sera opposé au vainqueur Afrique du Sud-Mozambique.



