Dakar, 13 jan (APS) - L’équipe du Sénégal qui jouera la phase finale de la CAN 2017 avec le statut de meilleure équipe africaine selon les trois derniers classements de la FIFA, est en quête d’une deuxième victoire en phase finale de cette compétition depuis 2008.



Lors de ses trois dernières participations à la CAN, en 2008, 2012 et 2015, les Lions ont été sortis dès le premier tour avec une seule victoire (2-1) en 2015 contre les Black Stars du Ghana à Mongomo (Guinée Equatoriale).



Le Sénégal a enregistré deux nuls et une défaite au Ghana (nuls contre la Tunisie 2-2 et contre l’Afrique du Sud 1-1) et une défaite concédée contre l’Angola (1-3).



A Bata (Guinée Equatoriale), en 2012, les Lions pourtant présentés comme grandissimes favoris au titre continental, sont rentrés sans marquer le moindre point avec trois revers enregistrés respectivement contre la Zambie, la Guinée Equatoriale et la Libye sur la même marque de 1-2.



En 2015, après des débuts en fanfare contre les Black Stars du Ghana, battus 2-1, les Lions ont concédé le nul 1-1 contre les Bafana-Bafana avant de s’incliner 0-2 contre les Fennecs d’Algérie.



S’agissant de l’édition 2017, en sus de retrouver pour leur premier match la Tunisie dirigée par Henri Kasperczak, qui a démissionné de son poste d’entraîneur après la défaite 1-3 contre l’Angola, les Lions auront à cœur de remporter une deuxième victoire en 10 matchs de phase finale depuis 2008.







