Dakar, 1-er mai (APS) – Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ayant pris part aux éliminatoires de la Coupe du monde 2018 et leur staff technique vont recevoir "dès la semaine prochaine au plus tard" leurs primes de qualification, a annoncé le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor.



"Nous avons reçu l’avance de deux millions de dollars (un peu plus d’un milliard de francs CFA) de la Fifa, et comme nous nous y sommes engagés, les primes de qualification seront mises en paiement aux joueurs et à leur staff dès la semaine prochaine", a-t-il dit dans un entretien avec l’APS.

Me Augustin Senghor a rappelé avoir "pris l’engagement de le faire et de contracter un prêt même à court terme, mais il se trouve que grâce à l’accord trouvé, la Fifa a accepté de nous avancer une certaine somme pour nos préparations".

"C’est pour que tout soit réglé avant le démarrage du stage le 20 mai prochain"’, a-t-il insisté soulignant que la Fédération n’a plus besoin de faire le prêt envisagé à un certain moment. Les primes de participation seront payées par l’Etat aux 23 joueurs sélectionnés avant le démarrage de la Coupe du monde (14 juin au 15 juillet), a-t-il rappelé..

Le président de la FSF a ajouté : "Nous voulons que les joueurs et leur staff soient focalisés sur le jeu’’, pour qu’aucune chose "ne vienne les perturber durant le tournoi", a insisté le président de la Fédération sénégalaise.

Me Augustin Senghor, par ailleurs maire de Gorée a fait cette annonce en marge d’une cérémonie d’un don de 300 ballons de l’ambassade du Pakistan à Dakar à l’île située au large de Dakar.

A l’occasion de cette cérémonie coïncidant avec la Fête du travail, la municipalité a organisé un tournoi entre quatre équipes composées de travailleurs intervenant sur l’île.

En plus de l’équipe de la mairie, il y avait celle des forces de sécurité (sapeurs-pompiers et policiers), la Liaison maritime Dakar-Gorée et celle du Gorée Institute, finalement vainqueur du tournoi.

SD/BK