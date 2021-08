Dakar, 12 août (APS) - Le Sénégal a gagné trois places au nouveau classement Fifa publié ce jeudi, une progression due essentiellement aux deux matchs amicaux victorieux des Lions contre la Zambie (3-1) et le Cap-Vert (2-0).



Le nouveau classement se trouve d’ailleurs fortement impacté par les compétitions continentales jouées en Europe, en Amérique du Sud et dans la zone CONCACAF (Amérique centrale et du nord).

En Afrique, ce sont les nombreux matchs amicaux joués qui ont induit les changements enregistrés, avec la Sierra Leone par exemple qui gagne 8 places pour se situer désormais à la 106-ème place mondiale.

Ce pays profite des retombées de sa qualification à la CAN 2021, une première depuis 1996, à l’issue du dernier match des éliminatoires remporté au détriment du Bénin.

La Belgique, malgré son élimination en quart de finale du dernier Euro, demeure en tête de ce classement, l’Italie (5ème, +2), vainqueur du tournoi européen aux dépens des Diables rouges, profite de son sacre pour intégrer le Top 5, juste derrière l’Angleterre (4ème, inchangé), son adversaire en finale.

Au-dessus, le Brésil (2ème, +1) et la France (3ème, -1) inversent leurs places et l’Argentine (6ème, +2) récolte les fruits de son parcours victorieux en Copa America.

Les deux finalistes de la compétition reine en CONCACAF se hissent dans le Top 10.

En Afrique, outre le Sénégal qui maintient sa première place, c’est l’Algérie qui fait la meilleure opération en gagnant 12 places.

Le Maroc gagne neuf places et fait partie du quinté africain avec le Sénégal (21-ème mondial), la Tunisie (28-ème), l’Algérie (30-ème), le Maroc (32-ème) et le Nigeria (34-ème).

Pour les éliminatoires de la Coupe du monde, le Sénégal sera opposé au Togo (131-ème mondial), qui a gagné deux places, et au Congo, classé à la 93-ème place mondiale.

Ces deux sélections sont éliminées de la phase finale de la CAN prévue en janvier prochain au Cameroun.

SD/BK