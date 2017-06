Dakar, 16 juin (APS) – L’équipe nationale locale du Sénégal prendra part à un tournoi prévu du 9 au 24 septembre, au Ghana, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"La Fédération sénégalaise de football a reçu une invitation dans ce sens et elle a répondu positivement", a confirmé Alpha Fall, un agent administratif de la FSF.

Le tournoi prévu au Ghana est une initiative des zones ouest A et B de la Confédération africaine de football (CAF) et de la télévision Fox Sports Net (FSN).

Quinze autres sélections de ces deux zones de développement du football prendront part au tournoi, selon une source proche de Fox Sports Net.

FSN, une chaîne de télévision sportive américaine appartenant à Fox Entertainment Group, une filiale de la multinationale News Corporation, a signé en décembre dernier un accord de partenariat avec les zones ouest A et B de la CAF, pour une durée de 12 ans.

Fox Sports Net prévoit d’organiser des compétitions pour les seniors, les petites catégories et les équipes féminines, en plus des programmes de formation que la chaîne de télévision entamés par l’organisation d’un tournoi des champions, en avril dernier.

Ce tournoi opposait les champions du Liberia (Barrack Y Controllers), du Ghana (Wa All Stars) et du Sénégal (US Gorée). Il avait été remporté par l’AS Tanda de Côte d’Ivoire.

En décembre dernier, les présidents des 16 fédérations ouest-africaines ou leurs représentants avaient pris part à la signature du partenariat, en présence des responsables de la multinationale américaine.

En plus du sport, la société News Corporation est très active dans l’industrie cinématographique.

La zone ouest A, que dirige le Sénégalais Augustin Senghor, réunit les fédérations du Cap-Vert, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Liberia, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Sierra-Leone

La zone ouest B, dirigée par le Ghanéen Kwesi Nyantaki, premier vice-président de la CAF, est constituée, en plus du Ghana, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Niger, du Nigeria et du Togo.