Dakar, 29 août (APS) – L’équipe nationale du beach soccer classée 4-ème à la Coupe du monde de la discipline après avoir perdu 7-9 le match de classement ce dimanche contre la Suisse, a réussi ‘’une participation très honorable’’, a jugé son entraîneur, Ngalla Sylla.







‘’L’objectif était atteint depuis les demi-finales mais l’appétit venant en mangeant, nous avons voulu faire plus et mieux’’, a déclaré le technicien rappelant que le Sénégal avant cette édition ne dépassait pas les quarts de finale.



Et sur nos deux derniers matchs (demi-finale et match de classement), les observateurs sont unanimes et disent que le Sénégal aurait pu être 3-ème, a commenté Ngalla Sylla estimant que l’arbitrage n’a pas été des meilleurs contre la Suisse.



‘’Mais faut lui reconnaitre que c’est un être humain et nul n’est parfait, les joueurs et les entraîneurs font des erreurs, acceptons que les arbitres puissent en faire aussi’’, a-t-il dit.



Le plus important, c’est de continuer à travailler et à aller de l’avant, a ajouté le technicien sénégalais qui n’a pas de mots ‘’pour

remercier les populations sénégalaises, la délégation et la Fédération sénégalaise de football’’.



‘’Ils ont été à fond derrière cette équipe et nous allons tirer les leçons à tête reposée et aller de l’avant lors des prochaines échéances’’, a-t-il insisté.



Et Ngalla Sylla d’appeler tout le monde ’’à redoubler d’efforts pour la suite parce que ce sera de plus en plus difficile’’.



’’Et je suis convaincu que nous nous focalisons sur certains aspects techniques comme les reprises acrobatiques, le sacre mondial n’est pas loin’’, a-t-il par ailleurs ajouté.



La coupe du monde de beach soccer 2021 a été remportée par la Russie, pays organisateur qui a battu le Japon 5-2.



SD