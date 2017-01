Dakar, 6 jan (APS) – L’équipe du Sénégal, qui a quitté Dakar pour Brazzaville (Congo), a reçu un accueil à l’image de celui auquel elle peut s’attendre lors de la CAN 2017 au Gabon, où vit une forte colonie sénégalaise, a indiqué vendredi le ministre des Sports, Matar Ba, citant des membres de la délégation ayant fait le déplacement avec les Lions



‘’J’ai reçu des informations faisant état d’un accueil chaleureux à Brazzaville’’, a-t-il dit. Il a précisé que les Lions ont voyagé par vol spécial pour la capitale congolaise. ‘’Il a coûté 75 millions de francs mais ce voyage doit permettre de mettre les joueurs et leur staff dans les meilleures conditions pour assouvir cette ambition légitime du peuple à la victoire en CAN seniors’’, a ajouté M. Ba, invité de la rédaction de l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Arrivés jeudi dans la soirée à Brazzaville (Congo), les Lions ont effectué leur première séance d’entraînement, ce vendredi à 12h 30 locales, a informé la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Deux matchs amicaux sont prévus à Brazzaville. Le premier se jouera le dimanche 8 janvier contre la Libye et le deuxième, le 11 janvier contre les Diables Rouges du Congo.



Selon le quotidien sportif Stades qui cite la Fédération congolaise de football, l’équipe congolaise qui sera opposée à celle du Sénégal sera composée de joueurs locaux.



Eliminée de la CAN 2017, le Congo est encore en course pour la qualification à la Coupe du monde. Il a connu un début manqué avec deux défaites respectivement contre l’Egypte (1-2) et l’Ouganda (0-1).



Le Sénégal, qui va jouer dans le groupe B installé à Franceville, sera opposé respectivement à la Tunisie, le 15 janvier, au Zimbabwe, le 19 janvier et à l’Algérie le 23 du même mois.