Bissau, 15 nov (APS) – Les Lions du Sénégal se disent prêts à affronter la chaleur (37° attendus) pour remporter la victoire et s’adjuger le ticket de la qualification pour la CAN, prévue au Cameroun en 2022.



‘’Nous avons un bon état d’esprit. Nous nous sommes familiarisés avec la pelouse et le terrain. Nous avons réussi vraiment notre premier galop d’entrainement’’, a déclaré Pape Alioune Ndiaye après la séance d’entrainement marquée par de longues séquences de passes et de courses rapides avec le ballon.



Les protégés d’Aliou Cissé, arrivés samedi au matin dans la capitale Bissau-guinéenne se sont familiarisés avec la pelouse du stade du 24 Septembre à travers une séance d’entrainement dans l’après-midi précisément à 16 heures ,heure à laquelle le match conre les Jurtus doit démarrer ce dimanche.



‘’Nous misons beaucoup sur la concentration pour prendre les trois points. L’enjeu du match est la qualification directe pour la CAN. Nous avons aussi bien pris en compte la chaleur’’, a dit le milieu de terrain sénégalais.

Pour le latéral gauche Arial Mendy, l’objectif de cette double confrontation reste de remporter les six points.



‘’Nous restons sur l’objectif de départ qui est d’empocher les six points. Ce sera difficile parce que nos adversaires n’ont pas encore perdu chez eux. On s’attend à un match difficile du fait de la chaleur’’, a poursuivi le joueur de Servette de Genève en Suisse.

Ce dimanche les protégés d’Aliou Cissé vont affronter l’équipe nationale de Guinée au stade du 24 septembre de Bissau. Les Lions ont la possibilité de se qualifier à la CAN 2022 s’ils sortent victorieux de cette rencontre.

Mercredi, en match comptant pour la 3è journée jouée à Thiès, le Sénégal avait déjà battu la Guinée Bissau (2-0).

Les Lions de la Téranga sont leaders du groupe qu’ils partagent avec Swattini, Congo Brazaville et Guinée Bissau.





