Dakar, 6 oct (APS) – L’équipe de la Mauritanie, qui sera l’adversaire de celle du Sénégal le 13 octobre prochain en match de préparation, mérite le plus grand respect, a affirmé le sélectionneur national, Aliou Cissé, évoquant les énormes progrès qu’elle a accomplis.



‘’J’ai entendu certains commentaires au sujet de cette équipe de la Mauritanie, je peux vous assurer que la Mauritanie actuelle n’a rien à voir celle qui se faisait lourdement battre par ses adversaires’’, a fait observer le sélectionneur national.







La Mauritanie est une équipe qui progresse, un pays où le football avance avec un bon travail au niveau des infrastructures et de l’organisation, a dit Cissé, dans une vidéo postée par la Fédération sénégalaise de football.



‘’Elle a un coach [Corentin Martins] qui travaille bien et des joueurs qui évoluent à l’étranger, c’est un très bon adversaire pour préparer la Guinée Bissau’’, a ajouté Aliou Cissé.



Le Sénégal, qui jouera contre la Guinée Bissau en novembre pour les 3-ème et 4-ème journées des éliminatoires de la CAN 2022, sera opposé au Maroc, le 9 octobre et à la Mauritanie le 13 octobre, à Thiès.



Les Mourabitounes auront des arguments à faire valoir, a prévenu Aliou Cissé. Et il a rappelé que le Maroc fait partie des grandes équipes du continent.



Au-delà de l’aspect sportif, le Sénégal doit réussir un sans-faute au niveau de la logistique, a-t-il souligné, se réjouissant de la bonne collaboration des clubs qui ont libéré les joueurs sans problème malgré les difficultés liées à la pandémie de Covid-19.