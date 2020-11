Dakar, 8 nov (APS) – La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publiques de nouvelles directives pour la tenue des matchs dans ce contexte de crise sanitaire.

Toute équipe nationale pouvant présenter au moins onze (11) joueurs (dont un gardien de buts) et quatre (4) remplaçants, sera obligée de jouer lors des rencontres des 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la CAN 2022, annonce la CAF sur son site officiel.



’’Dans le cas où une équipe ne peut se rendre sur le lieu du match ou recevoir un match du fait des restrictions de voyage ou autres motifs liés à la Covid-19, elle sera considérée comme ayant perdu le match 2-0’’, ajoute la même source.



La CAF signale que ’’si une équipe ne dispose pas du nombre minimum de joueurs requis, soit onze (11) joueurs (dont un gardien de buts) et quatre (4) remplaçants), elle sera considérée comme ayant perdu le match 2-0’’.



Côté sénégalais, l’attaquant Famara Diédhiou (Bristol, Angleterre) testé positif au coronavirus pourrait déclarer forfait pour les deux matchs contre la Guinée Bissau mercredi et dimanche lors des 3-ème et 4-ème journée des éliminatoires de la CAN 2022.



SD/OID