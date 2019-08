Kaolack, 18 août (APS) - Les phases nationales chez les petites catégories vont démarrer à partir de lundi à Fatick pour les U 20 et Kaolack pour les U 17, a appris l’APS.



L’organisation de ces joutes va faciliter la détection des talents, a déclaré Thierno Kosso Diané, le président de la commission d’organisation de ces phases.







Diané, président de la ligue de football de Kaolack et cinquième vice-président de la Fédération sénégalaise de football donnait une conférence de presse samedi en prélude de ces compétitions.



’’Les phases nationales vont permettre au directeur technique national et aux autres entraineurs qui vont effectuer le déplacement de détecter des talents’’, a dit Kosso estimant qu’’’elles constituent une chance pour les jeunes évoluant dans les championnats régionaux de montrer ce dont ils sont capables’’.



’’Ces jeunes pourraient intégrer les équipes nationales des petites catégories dominées par les joueurs issus des centres de formation et des clubs étrangers’’, a déclaré le président de la Ligue qui veut relever le défi de l’organisation, de la popularisation et de la participation.







Selon lui, ’’toutes les délégations vont prendre en charge elles-mêmes leur hébergement et leur restauration avec l’appui de la fédération et le comité sera là pour pallier les manquements et assurer les autres aspects liés à l’organisation’’.



A Kaolack, les équipes des U 17 seront au nombre de huit. Toutes les régions seront représentées à Fatick qui abrite la compétition chez les U20.



’’Cela s’explique par l’exigence de la carte d’identitié faite aux joueurs par la fédéraion pour prendre part à ces phases. Certaines délégations n’ont pu réunir toutes les conditions et seront absentes en U 17 notamment’’, a dit le président de la commission d’organisation.



AMD/OID