Dakar, 2 jan (APS) – L’accord entre la RTS et la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) est en passe d’être reconduit pour permettre la diffusion des matchs du championnat de Ligue 1 sur la chaîne publique, a appris l’APS.



’’Le dossier est en cours de signature et le même schéma sera reconduit’’, a confié à l’APS, le directeur commercial et du marketing de la chaîne publique, Oumar Nguebane.



Du côté de la Ligue professionnelle, le directeur exécutif, Amsatou Fall a confirmé qu’un courrier a été envoyé pour demander la reprise de la diffusion des matchs sur la RTS 1.







’’Nous avons demandé un renouvellement de l’accord, celui de l’année dernière n’était pas arrivé à son terme à cause de l’arrêt des compétitions’’, a-t-il ajouté.



Lors de la saison 2019-2020, la RTS 1 diffusait à chaque journée un match sur ses chaînes à la suite d’un accord avec la Ligue professionnelle.



La LSFP avait pourtant signé avec le groupe médiatique chinois StarTimes, en novembre 2018, un accord pour la couverture télévisuelle de ses rencontres.



Mais à cause d’un différend avec un groupe médiatique local, le contrat n’a pas été exécuté.



Les championnats de la Ligue professionnelle de football reprendront ce week-end après plus de 10 mois d’arrêt en raison de la pandémie de la Covid-19.







Les matchs auront lieu à huis clos, a décidé la Ligue professionnelle qui a pris une série de mesures pour préserver la santé des acteurs de football.



