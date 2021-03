Dakar, 20 mars (APS) – La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé ce samedi dans un communiqué avoir rempli les conditions posées par les autorités françaises en prévoyant de mettre à la disposition de ses internationaux évoluant en France des vols privés.







‘’La Fédération a réitéré sa demande de mise à disposition en y confirmant que le Sénégal affrétera un vol spécial réservé aux joueurs et aux membres du staff de notre Equipe nationale sur les trajets Paris-Brazzaville-Dakar le 22-03-2021 et Dakar-Brazzaville le 26-03-2021 ainsi qu’un vol privé uniquement réservé à neuf joueurs pour leur retour sur Paris le 30 mars 2021, après le

match Sénégal-eSwatini pour éviter toute rupture de leur bulle sanitaire’’, indique le communiqué.



Réagissant à cette dernière requête, la Fédération française de football a souhaité recevoir de la FSF les plans de vol et ce dans les meilleurs délais le manifeste des vols affrétés et uniquement réservés aux joueurs, ajoute le même courrier.



La FSF a cité neuf joueurs à savoir Boulaye Dia (Reims),

Bingourou Kamara (Strasbourg), Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo (PSG), Krépin Diatta et Fodé Ballo-Touré (AS Monaco), Joseph Lopy et Abdallah Ndour (Sochaux), Pape Matar Sarr (FC Metz).



Dans le même communiqué, la FSF informe avoir reçu un courrier en provenance de la FFF par laquelle elle informe que la raison principale qui a motivé l’avis défavorable issu de l’arbitrage du Gouvernement français ‘’est le défaut de retour des joueurs en transport privatif’’.



Le média français, RMC a annoncé samedi matin que le gouvernement français a accepté d’accorder des dérogations, ’’à certaines conditions’’, aux joueurs étrangers souhaitant rejoindre leurs sélections pendant la trêve internationale de la fin du mois de mars.



Une décision qui laissait une possibilité de voir les internationaux évoluant en France rejoindre leurs sélections nationales contrairement au refus sec opposé par la Ligue de football professionnel (LFP), jeudi dernier.



La LFP qui regroupe les clubs professionnels en France avait publié un communiqué jeudi pour dire leur refus de laisser partir les internationaux évoluant dans les championnats français dans des pays hors UE/EEE.



SD