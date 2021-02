Dakar, 31 jan (APS) – Le Jaraaf de Dakar est allé battre Teungueth FC de Rufisque, dimanche, au stade Galandou-Diouf, 2-0, pour le match phare de la cinquième journée de la Ligue 1 sénégalaise.

Avec cette victoire, l’équipe de la Médina obtient 10 points, autant que Diambars et Teungueth FC, qui dominent le classement.

Mais elle ne prend que la troisième place en raison de la faiblesse de son goal-average, derrière Diambars et Teungueth FC (10 points + 2).



L’AS Douanes, qui a battu Diambars, empoche 9 points.

L’US Gorée fait partie des heureux de la cinquième journée. Elle obtient la première victoire de la saison en battant Niary Tally, 1-0.



Avec 4 points, Gorée prend la 13e place, progressant d’un rang au classement, laissant son adversaire de ce jour fermer la marche avec 3 points.

Tous les résultats de la cinquième journée : AS Douanes-Diambars 1-0, AS Pikine-Dakar Sacré-Cœur 0-0, Teungueth FC-Jaraaf 0-2, Génération Foot-Casa Sports 0-0, Ndiambour-Mbour PC 1-1, Stade de Mbour-CNEPS 0-0, US Gorée-Niary Tally 1-0.