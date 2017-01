Dakar, 12 jan (APS) - Le Jaraaf de Dakar et Teungueth FC ont trouvé un accord aux termes duquel l’attaquant international Abdoulaye Ba pourra désormais évoluer sous les couleurs de l’équipe de la Médina, a annoncé le président des ’’Verts et Blancs’’, Cheikh Seck, dans un entretien avec l’APS.

"Je tiens personnellement à féliciter et à remercier le président du Teungueth FC, Babacar Ndiaye, pour sa compréhension et sa grandeur d’âme qui a permis de dépasser les débats et de penser à l’avenir de ce jeune footballeur", a expliqué l’ancien portier international.

Annoncé au Jaraaf de Dakar en début de saison, l’ancien attaquant de Niary Tally (élite sénégalaise) n’a jamais pu débuter avec l’équipe de la Médina, en raison de problèmes juridiques liés à un premier contrat qu’il aurait paraphé avec le club de Rufisque.

"Tout est bien qui finit bien, il est apte et notre staff technique pourrait l’utiliser en cas de besoin après la trêve", a indiqué le président de l’équipe de la Médina, classée 2-ème après 10 journées de championnat.

"C’est dommage d’arriver à ce niveau, mais l’essentiel est qu’il reprenne la compétition et qu’il puisse vivre de son métier", a-t-il dit, confondant dans ses remerciements les populations de Rufisque.

Les championnats de ligue 1 et de ligue 2 observent une trêve durant la CAN qui aura lieu du 14 janvier au 5 février.

