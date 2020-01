Dakar, 10 jan (APS) – La cinquième journée de la Ligue 1 de football, prévue ce week-end, propose des matchs chocs parmi lesquels le duel entre les leaders, l’AS Douanes et Teungueth FC, deux équipes classées 2-ème et la 1-ère respectivement, à l’issue des quatre premières rencontres du championnat.



Avec 10 points chacune, ces deux équipes jouent pour la première place qu’elles pourraient perdre en cas de nul et de victoire des suivants immédiats.

Parmi les équipes pouvant prétendre à la première place, l’AS Pikine (8 points) sera opposée à Génération Foot (6 points) qui a perdu ses deux derniers matchs.

Cette affiche sera courue par les amateurs, l’As Pikine, dans la grande banlieue dakaroise, faisant partie des équipes n’ayant pas encore perdu le moindre match cette saison.

Génération Foot, son adversaire du jour et champion sortant, alterne pour sa part le bon et le moins bon, avec deux victoires de suite, suivies de deux revers lors des 3-ème et 4-ème journées.

Le public aura droit aussi lors de cette journée au duel entre les "académiciens" de Dakar SC (7 points) d’une part, et Diambars (7 points) de l’autre.

Voici le calendrier de la 5-ème journée :

Samedi : AS Douanes-Teungueth FC, Stade de Mbour-Ndiambour, US Gorée-Jaraaf, Dakar SC-Diambars, CNEPS-Niary Tally.

Dimanche : AS Pikine-Génération Foot et Casa Sports-Mbour PC.

Classement : 1-er Teungueth FC 10 points (+6), 2-ème AS Douanes 10 points (+5), 3-ème AS Pikine 8 points (+2), 4-ème Diambars 7 points (+4), 5-ème Dakar SC 7 points (+3), 6-ème Ndiambour 6 points (+1), 7-ème Casa 6 points, 8-ème Génération Foot 6 points (-1), 9-ème Niary Tally 5 points, 10-ème Jaraaf 4 points (-1), 11-ème Mbour PC 3 points (-1), 12-ème CNEPS 2 points (-3), 13-ème Stade de Mbour 1 point (-7), 14-ème US Gorée 1 point (-8).

SD/BK/ADL