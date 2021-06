Dakar, 18 juin (APS) - Le leader de la Ligue 1 sénégalaise, Teungueth FC, sera en grand danger face à Dakar Sacré Cœur, une équipe faisant partie de ses tombeurs cette saison et que le club rufisquois va rencontrer dimanche pour le compte de la 20e journée du championnat.



TFC a l’occasion, en cas de victoire, de creuser l’écart en tête du classement, alors que tout autre résultat pourrait redonner de l’espoir à ses poursuivants immédiats dans la course au titre.

Avec cinq et six points de plus que l’AS Pikine (2-ème) et Génération Foot (3-ème), l’équipe dirigée par Youssouph Dabo est assurée de terminer en tête à l’issue de la 20-ème journée, mais elle sait aussi que le DSC fait partie de ces clubs qui peuvent faire déjouer les gros bras du championnat.

Il s’y ajoute que DSC comme une bête blessée, aimerait montrer que sa déconvenue (0-5) contre le Casa-Sports de Ziguinchor, le week-end dernier, n’est qu’un accident de parcours.

Et la meilleure manière de le prouver est de tenir en échec le leader du championnat.

Si ce match est l’un des plus attendus de cette 20-ème journée programmée ce dimanche, les six autres affiches seront également âprement disputées avec des ambitions diverses et variées, à six journées de la fin de la compétition.

La bataille fait aussi rage chez les équipes situées en bas du classement et qui veulent échapper à la relégation, soit au moins sept équipes au total, de l’AS Douanes, 7-ème avec 25 points, à la lanterne rouge, l’US Gorée, 14-ème avec 15 points au compteur.

Voici le programme de la 20e journée : DSC-TFC, AS Pikine-NGB, Gorée-Diambars, Génération Foot-Mbour PC, Ndiambour-AS Douanes, Casa Sports-CNEPS, Stade de Mbour-Jaraaf.

Classement : 1er TFC 41 pts (+21), 2-ème AS Pikine 36 pts (+11), 3-ème GFoot 35 pts (+14), 4-ème Diambars 33 pts (+9), 5-ème Casa Sports 29 pts (+8), 6-ème Jaraaf 28 pts (-1), 7-ème AS Douanes 25 pts (-1), 8-ème DSC 23 pts (-7), 9-ème Stade de Mbour, 22 pts (-7), 10-ème CNEPS 21 pts (-4), 11-ème Mbour PC 21 pts (-10), 12-ème Ndiambour 20 pts (-9), 13-ème NGB 16 pts (-10), 14-ème US Gorée 15 pts (-14).