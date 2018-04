Dakar, 27 avr (APS) - La décision des dirigeants de Diambars de renouveler le groupe de performance de ce centre de formation, en mettant en avant de jeunes footballeurs s’est avérée "trop brutale", a laissé entendre Sady Guèye, un de ses anciens pensionnaires évoluant actuellement en Lettonie.



"La Ligue 1 sénégalaise est l’une des compétitions les plus difficiles du monde" et demande de "grands atouts sur le plan physique et athlétique", a estimé l’ancien international dans un entretien téléphonique avec l’APS.

Selon lui, en début de saison, les dirigeants de Diambars "auraient dû faire des changements à doses homéopathiques, au fur et à mesure, mais pas lancer en même temps tous ces jeunes qui accusent des déficits sur le plan athlétique".

L’équipe de Diambars, jusque-là considérée comme un gros bras du football national, à travers son académie fondée en 2003, a démarré en Ligue 2 sénégalaise en 2009 avant d’intégrer l’élite au sein de laquelle elle vit la saison la plus difficile de son histoire. Diambars est relégable après 22 journées en Ligue 1

"Ce sont des moments difficiles à vivre pour nous autres. Je viens aux nouvelles chaque week-end, mais je n’ai pas l’impression que la situation s’améliore", a dit le défenseur central, camarade de promotion des internationaux Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre) et Pape Ndiaye Souaré (Crystal Palace, Angleterre).

Saër Guèye, champion du Sénégal en 2013 avec Diambars, dit vouloir "toujours y croire puisqu’il reste encore des journées de championnat", affirmant que son équipe formateur est "un patrimoine que tout le monde a intérêt à préserver".

"J’imagine difficilement cette équipe descendre", a-t-il dit, soulignant que la Ligue 2 est "encore plus compliquée" avec des déplacements sur des aires de jeu impraticables.

"C’est encore possible mais les joueurs doivent se le mettre en tête", a conclu le défenseur central, qui évolue depuis la saison 2016-2017 en Lettonie.

SD/BK