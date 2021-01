Dakar, 10 jan (APS) – L’équipe de Diambars caracole seul en tête de la Ligue 1 après deux victoires obtenus en autant de matchs sur le même score (2-1) aux dépends respectivement de Niary Tally et de Mbour PC.



Génération Foot et AS Douanes, victorieuses lors de la première journée ont connu des fortunes diverses. L’équipe de Deni Birame Ndaw a décroché un match nul (1-1) devant Mbour au moment où les Gabelous ont concédé une défaite devant Niary Tally (1-2).



Les équipes engagées en compétitions africaines, exemptées pour la première journée ont livré leurs premières rencontres. Le Jaraaf a battu Sacré Coeur (1-0) et Tengueth FC a partagé les points avec CNEPS de Thiès (0-0).



Voici les résultats enregistrés à l’issue de la 2-ème journée :



Samedi : Mbour PC-Diambars : 1-2, Niary Tally-AS Douanes : 2-1.



Dimanche : Génération Foot-Stade de Mbour : 1-1, CNEPS-Teungueth FC : 0-0, Dakar SC-Jaraaf : 0-1, AS Pikine-US Gorée : 3-1, Casa Sports-Ndiambour :

0-0.



SD/AKS