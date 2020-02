Dakar, 3 fév (APS) – Trois internationaux sénégalais figurent dans l’équipe type de la 22e journée de la Ligue 1 française, sélectionnée par le quotidien sportif français, l’Equipe, a appris l’APS.



Le gardien sénégalais de Dijon (élite française), Alfred Gomis a réalisé ‘’un très bon match’’ lors de la large (3-0) victoire de son équipe face à Brest.



En retenant le portier sénégalais arrivé à Dijon en provenance de SPAL (Italie), l’Equipe a voulu mettre en exergue ses trois arrêts décisifs ayant permis à son club de préserver le gain de la victoire face à Brest (3-0).



Dans la victoire 3-1 du FC Metz aux dépens de Saint-Etienne, dimanche, les attaquants sénégalais, Opa Nguette, auteur d’un doublé et Habib Diallo, auteur d’un but et d’une passe décisive, ont été particulièrement en verve.



Grâce à ce succès, le FC Metz (16-ème avec 26 points) est bien parti pour réussir sa mission de se maintenir dans l’élite du football français.



