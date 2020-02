Dakar, 14 fév (APS) – Le duel des académiciens entre Génération Foot-Dakar Sacré-Cœur (DSC) et le match entre Niary Tally et le leader, Teungueth FC, qui a connu mercredi son premier revers en Coupe de la Ligue, seront les principaux points chauds du week-end dans le championnat national.





Après quatre revers à domicile, Génération Foot, 12e avec 9 points, et premier non relégable, se mesurera à DSC (2e avec 15 points), l’une des équipes en forme du moment.



Cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1 arrive après la qualification de Génération Foot au prochain tour de la Coupe de la Ligue contre Guédiawaye FC.

Invaincu en championnat, Teungueth FC a connu son premier revers de la saison en Coupe de la Ligue. Battu aux tirs au but par Jamono de Fatick (Ligue 2), le club rufisquois va affronter une équipe de Niary Tally qui alterne le bon et le moins bon.



Avec 10 points au compteur, l’équipe dirigée par l’ancien attaquant des Lions, Pape Thiaw, passera un examen grandeur nature face au leader (23 points) de la Ligue 1.



Le programme de la 10e journée :

Samedi : Jaraaf-Ndiambour



Dimanche : Génération Foot-DSC, AS Pikine-Stade de Mbour, Niary Tally-Teungueth FC, Casa Sports-AS Douanes, CNEPS-US Gorée, Mbour PC-Diambars.



Le classement : 1-er Teungueth FC 23 points (+13), 2e Dakar SC 15 points (+5), 3e AS Douanes 15 points (+3), 4e Jaraaf 14 points (+1), 5e AS Pikine 13 points (-1), 6e Casa 12 points (-1), 7e Diambars 11 points (+4), 8e NGB 10 points (-2), 9e Mbour PC 10 points (-3), 10e US Gorée 10 points (-6), 11e Ndiambour 9 points (-2), 12e Génération Foot 9 points (-3), 13e Stade de Mbour 9 points (-5), 14e CNEPS 8 points (-3).