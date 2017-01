Dakar, 6 jan (APS) – La rencontre prévue samedi entre Génération Foot et Niary Tally, le leader et son dauphin, sera le rendez-vous phare de la 10e journée du championnat d’élite du Sénégal.

Avec 18 points au compteur, l’académie basée à Déni Birame Ndao (Rufisque) fera face à l’un des cadors de la Ligue 1, l’équipe de Niary Tally, qui réussit son début de saison en prenant la 2e place (15 points+4).

Troisième de Ligue 1 avec 14 points, l’équipe du Jaraaf, battue par le Casa Sports (0-2) lors de la 9e journée, fera face à la Linguère de Saint-Louis, qui commence à reprendre du poil de la bête.

Pour la première fois depuis le début de la saison, l’équipe saint-louisienne est sortie de la zone des relégables, après sa victoire (1-0) sur l’US Gorée, lors de la journée précédente.

Voici l’agenda de la 10e journée :

Samedi 7 janvier

Déni Birame Ndao : Génération Foot-Niary Tally

Stade Fodé-Wade (Saint-Louis) : Diambars-AS Douanes

Stade Caroline-Faye (Mbour) : Mbour PC-Casa Sports

Dimanche 8 janvier

Stade Demba-Diop (Dakar) : Jaraaf-Linguère ; US Ouakam-Guédiawaye FC

Stade Alboury-Ndiaye (Louga) : Ndiambour-US Gorée.

Voici le classement de la Ligue 1 après la 9e journée : 1er Génération Foot (18 points+7) ; 2e Niary Tally (15 points+8) ; 3e Jaraaf (14 points+3) ; 4e Casa Sports (14 points+2) ; 5e Diambars (14 points+1) ; 6e Guédiawaye FC (14 points) ; 7e Stade de Mbour (13 points+2) ; 8e AS Douanes (13 points+1) ; 9e US Ouakam (10 points) ; 10e Linguère (9 points-2) ; 11e US Gorée (8 points-3) ; 12e Mbour PC (8 points-5) ; 13e Teungueth FC (8 points-6) ; 14e Ndiambour (5 points-8).