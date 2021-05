Dakar, 2 mai (APS) – L’équipe de Génération Foot à la faveur de sa large victoire 3-0 ce dimanche aux dépens de l’US Gorée, a réussi une bonne opération dans le classement à l’occasion de la 14-ème journée de la Ligue 1.







Avec ce succès, Génération Foot compte 24 points (+8) et devient 2-ème derrière le leader, le TFC qui compte le même nombre mais un meilleur goal-average (24 points +9).



Le TFC qui a été battu par le Casa Sports 0-1, compte deux

matchs en retard.



En plus de Génération Foot et du Casa Sports, toutes les équipes qui recevaient à savoir le CNEPS Excellence et l’AS Pikine ont gagné à domicile respectivement contre l’AS Douanes 2-1 et 1-0 contre le Ndiambour de Louga.



Samedi, il y a deux matchs nuls d’une part entre Niary Tally et Diambars (2-2) et entre Dakar SC et Stade de Mbour (0-0).



Le match Mbour PC-Jaraaf a été reporté à une date ultérieure en raison du déplacement du Jaraaf en Tunisie pour les besoins de la 6-ème et dernière journée des matchs de poule de la Coupe de la CAF.



SD