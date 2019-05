Dakar, 17 mai (APS) - L’équipe de Génération Foot, sacrée championne du Sénégal depuis la 23-ème journée, aura pour ambition de boucler la saison 2018-2019 samedi contre l’AS Douanes sans subir aucun revers.



Les "Gabelous" en revanche seront motivés à l’idée de faire chuter le champion en titre pour la première fois de la saison, dans cette rencontre prévue au stade Amadou Barry de Guédiawaye.







Après Ibrahima Niane en 2017 et Amadou Dia Ndiaye en 2018, l’attaquant de Génération Foot Jean Barthélémy Diouf, auteur de 11 buts, pourrait par ailleurs permettre à l’académie de Déni Birame Ndao de garder le titre de meilleur canonnier de la saison de football.



Trois autres joueurs, à savoir Pa Omar Jobe (Ndiambour), Pape Ousmane Sakho (Mbour PC) et Ibrahima Sow (AS Douanes) comptent 10 buts et pourraient concourir au même titre de meilleur buteur, dans le cadre de cette 26-ème et dernière journée.



Voici le programme de cette 26-ème et dernière journée, étalée sur un week-end.







Samedi, il y aura Jaraaf-Dakar SC, AS Douanes-Génération Foot, Teungueth FC-Ndiambour, US Gorée-Stade de Mbour et Mbour PC-AS Pikine.



Les matchs Linguère-Casa Sports et Sonacos-Niary Tally se joueront dimanche.



1-ère Génération Foot 51 pts (+27), 2-ème Jaraaf 41 pts (+12), 3-ème Dakar SC 35 pts (+4), 4-ème Teungueth FC 35 pts (-1), 5-ème AS Douanes 34 pts (-2), 6-ème AS Pikine 33 pts (+3), 7-ème Stade de Mbour 33 pts (-1), 8-ème Casa Sports 31 pts (+3), 9-ème Ndiambour 31 pts (+1), 10-ème Mbour PC 31 pts (-2), 11-ème Niary Tally 31 pts (-3), 12-ème US Gorée 29 pts, 13-ème Linguère 23 pts (-16), 14-ème Sonacos 15 pts (-27).



