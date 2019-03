Dakar, 8 mars (APS) – L’équipe de Génération Foot, adversaire de l’US Gorée ce samedi pour le compte de la 16-ème journée, se donnera comme ambition de gagner pour conserver sa place de leader de la Ligue 1 à égalité de points avec l’AS Pikine (25 points).



En dépit de ces deux matchs en retard, l’équipe de Déni Birame Ndao, championne en 2017, sait qu’elle ne doit pas laisser passer la main dans une ligue 1 où les équipes se tiennent de très près.



Une victoire, en plus de consolider ses positions, pourrait lui permettre de prendre le large, l’AS Pikine devant faire un déplacement périlleux à Ziguinchor contre le Casa Sports, dimanche.



Outre ce match, le derby du nord entre le Ndiambour de Louga et la Linguère sera très intéressant à suivre d’autant plus que l’équipe saint-louisienne cherche à sortir de la zone des relégables.



Avant dernière avec 13 points, l’équipe du président Amara Traoré n’a plus droit à l’erreur et les points vont compter dans cette dernière partie du championnat.



Voici le calendrier de la 16-ème journée :



Samedi 9 mars : Génération Foot-US Gorée, Niary Tally-Stade de Mbour.



Dimanche 10 mars : Jaraaf-Teungueth, Dakar Sacré Cœur-Sonacos, Mbour PC-AS Douanes, Casa Sports-AS Pikine, Ndiambour-Linguère.



Classement : 1-ère Génération Foot 25 pts (+9), 2-ème AS Pikine 25 pts (+7), 3-ème Dakar SC 24 pts (+4), 4-ème Teungueth FC 22 pts (+4), 5-ème Jaraaf 20 pts (+4), 6-ème Casa Sports 20 pts (+4), 7-ème Ndiambour 20 pts (+3), 8-ème Stade de Mbour 19 pts (-3), 9-ème AS Douanes 17 pts (-3), 10-ème US Gorée 16 pts (+1), 11-ème Niary Tally 14 pts (-5), 12-ème Mbour PC 14 pts (-6), 13-ème Linguère 13 pts (-7), 14-ème Sonacos 9 pts (-12).