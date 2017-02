Dakar, 2 fév (APS) - Le Guédiawaye FC a annoncé avoir mis fin au contrat de son entraîneur Youssou Dabo, invoquant "une absence injustifiée et non autorisée".

Dans un communiqué, le Guédiawaye FC accuse son entraîneur de s’être rendu au Gabon (15 janvier-5 février) pour la CAN sans son aval.



Dabo était chargé de superviser les adversaires des Lions dans le groupe B, pour le compte de la direction technique nationale de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le Guédiawaye FC rappelle avoir déjà annoncé le 12 janvier dernier, qu’il ne connaissait ni la durée de la mission de Youssou Dabo au Gabon, ni même sa date de retour au Sénégal "au moment où le club doit gérer les trois semaines de trêve pour être prêt pour la reprise du championnat après la CAN".

"L’intérêt national ne doit être synonyme d’anarchie et la fédération devra officiellement saisir le club avant que le technicien ne puisse être autorisé à quitter le territoire national’’, écrit le club de la banlieue dakaroise dans ce communiqué.

De même, la date de retour au Sénégal de Youssouf Dabo devait être établie "au préalable" par le club et la FSF, ajoutent les responsables de GFC.

"Malgré l’interdiction du club et la proposition de retarder son voyage de 24 heures afin qu’une solution soit trouvée, l’entraineur a décidé de faire le déplacement au Gabon et est resté plus de 15 jours sans donner de nouvelles", poursuit la même source.

Guédiawaye FC affirme n’avoir "jamais voulu l’empêcher de partir mais voulait être saisi officiellement’’. Surtout, il fallait que la durée de son séjour soit déterminée d’un commun accord pour que le technicien puisse rentrer et continuer la préparation de l’équipe.

A son retour, le Guédiawaye "s’attendait à des excuses" de la part de son entraîneur, mais Youssouf Dabo a dit assumer ce qui s’est passé en dépit de la lettre d’explications qui lui a été adressée.

"Dans le respect des procédures et du règlement intérieur, le club a décidé de se séparer de son entraineur", écrit-il, précisant qu’il serait "certainement revenu à de meilleurs sentiments si des excuses étaient présentées comme ce fut le cas pour deux joueurs cette saison".

’’Quand on veut tuer son chien, on l’accuse de rage, ça c’est connu’’, a réagi l’intéressé dans des propos rapportés par la livraison de jeudi du quotidien L’Observateur.

’’Quel est mon intérêt à vouloir pousser le club’’ à cette extrémité, interroge-t-il, avant d’ajouter : ’’J’ai eu des propositions financières d’autres clubs, plus intéressantes que ce que j’avais à Guédiawaye durant l’intersaison, et ma réponse était : +J’ai un contrat de 2 ans avec GFC, et je compte l’honorer (...)’’.

Il assure que ’’l’aspect financier n’a jamais été’’ une priorité pour lui.

Arrivé la saison dernière sur le banc du Guédiawaye FC en provenance de la France, le jeune technicien avait réussi des résultats jugés probants.

Il a démarré la présente saison (2016-2017) avec des résultats tout aussi encourageants pour cette équipe classée à la 4-ème place du championnat après 10 journées de Ligue 1.

Le GFC, avec un match en moins, compte 17 points à quatre points du leader, Génération Foot 21 points.

